人間関係のトラブル回避には何が必要か。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「古来日本で美徳とされてきた『以心伝心』はトラブルのもとでしかない。多様な人々の集まりである近代社会は『いわなくてもわかってくれる』などということはあり得ない」という――。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝