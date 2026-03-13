BTSが、カムバックを記念した特別なコラボレーションを展開する。3月13日、プレミアム・アーバン・ウェルネスホテル「The Westin Seoul Parnas（ウェスティンソウルパルナス）」は、BTSの5thフルアルバム発売を記念したコラボプロモーションの実施を発表した。【写真】BTS、新アルバム『ARIRANG』グループ写真公開！今回のプロモーションは、BTSのカムバックとワールドツアーを記念して行われるグローバルプロジェクト「BTS THE CI