森永製菓は2月24日、鶴見サイト内(横浜市鶴見区)の見学施設「森永エンゼルミュージアムMORIUM」(以下モリウム)をリニューアルオープンした。モリウムは2022年にオープンし、25年に来場者数10万人を突破した。今回、4周年を機に常設展示の一部をリニューアルし、森永製菓のこれまでの歩みと今後の展望を紹介する内容を充実させた。「パーパス」の常設展示を新設 企業理念や活動の全体像を森の木で表現したモリウムは、森永製菓の創