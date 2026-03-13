NTTドコモがキャンペーン「ahamo→MAXのりかえ割」を3月17日（火）9時より実施！NTTドコモは13日、同社が提供している携帯電話サービスにおけるオンライン専用の料金プラン「ahamo」（ https://ahamo.com ）を1年以上利用している場合に料金プラン「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」に契約プランを変更すると、最大12カ月間に渡って月額料金が割り引きされる「ahamo→MAXのりかえ割」の提供を2026年3月17日（火）9：00から