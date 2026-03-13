香川県提供 香川県は2026年4月1日から、県が持所有する地理情報を県民がインターネットで簡単に見ることができる地理情報システム「香川県公開型GIS―BRIDGES―」の運用を開始します。 情報を公開するのは、道路台帳関係、防災関係、盛土規制法関係です。道路台帳の附図は、現在、窓口対応で年間約600件の公開請求がありますが、システム化により24時間いつでも閲覧可能になります。ただし地図データ