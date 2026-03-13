JR博多駅前広場で、九州7県のブランド肉を集めたイベントが開かれています。 熊本の赤牛や、佐賀を中心としたみつせ鶏など、九州が誇るお肉が集結！大きな宮崎牛を贅沢に使ったこちらの牛丼は、肉だけでなく、宮崎産のヒノヒカリに、宮崎ブランドのタレを使うこだわりが詰まっています。あまりの美味しさに、つい2口目を頬張ってしまう平山記者。しっかり味わって飲み込み、お待たせしました、食リポをどうぞ！ ■平山