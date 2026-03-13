韓国で人気音楽サバイバル番組『現役歌王』の日本版『現役歌王JAPAN』（BS日本、2025年）で、一際丁寧なフレージングで名曲を歌い込んだ歌手がいた。番組ホームページ上には「拒否できない魅力のDNA！」という紹介フレーズ。2003年生まれ。現在22歳。西城秀樹の息子として知られる木本慎之介である。同番組では父の衣装を着て、名曲「ブルースカイ ブルー」を披露していた。今年2月には俳優デビューも果たし、ハイブリッドな