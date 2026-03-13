今日13日(金)の中国地方は、冷たい北風が強まり、真冬のような寒さになっています。明日14日(土)からは日差しが戻り、日ごとに暖かくなるでしょう。ただ、18日(水)から19日(木)にかけては再び雨が降り、冷たい雨になる見込みです。この先一週間は寒暖の差がかなり大きいため、特に花粉症の方は症状を悪化させないよう、体調管理にお気をつけください。今日13日(金)は雨や雪北風強まり真冬のような寒さに今日13日(金)、中国地方は