女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年3月31日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝あなたは彼氏がいない時期に、寂しさや必死さからつい、おかしな行動をとって失敗してしまった経験はありませんか？今回は、そんな女性2人のやらかしエピソードをご紹介しましょう。◆気になる男性とデートすることにM菜さん（27歳・雑貨