横浜ＦＭは１３日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節・千葉戦（１４日・日産スタジアム）に向けて冒頭のみを公開して全体練習を行った。千葉とは、Ｊ１の舞台では２００９年以来、１７年ぶりの対戦で、９３年Ｊリーグ開幕時から在籍する「オリジナル１０」同士の対決となる。Ｊ１での通算対戦成績は、横浜ＦＭが２５勝５分け１０敗と大きく勝ち越し。また２００４年第２ステージから１１戦無敗（７勝４