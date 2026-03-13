3月8日、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本対オーストラリア戦が東京ドームで行われ、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが会場を訪れた。野球の国際大会としては1966年11月の「全日本対ドジャース」以来、約60年ぶりの"天覧試合"となった。【写真】大きな注目を集めた愛子さまの「イメチェン姿」。「美しい侍ブルー」のリンクコーデで登場された天皇ご一家ほか試合は、日本が1点を追う7回裏、吉田正尚による右中