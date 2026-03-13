政府が今後5年で取り組む女性政策の指針となる「第6次男女共同参画基本計画」を閣議決定したのに対し、中道改革連合の小川代表は改めて選択的夫婦別姓制度の導入を訴えました。政府が閣議決定した「第6次男女共同参画基本計画」では、旧姓の通称使用の拡大に向け、公的な証明書への「旧姓の単記」も可能とする法制化を検討することが明記されています。中道改革連合小川淳也 代表「旧姓の使用というのが選択的夫婦別姓導入