気象台は、午後4時9分に、波浪警報を三宅村、御蔵島村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】東京都・三宅村、御蔵島村に発表 13日16:09時点伊豆諸島南部では、13日夜のはじめ頃から高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三宅村□波浪警報【発表】13日夜遅くから14日夕方にかけて警戒ピーク時間14日明け方予想最大波高7m■御蔵島村□波浪警報【発表】13日夜遅くから14日夕方にかけて警戒