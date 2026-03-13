「大相撲春場所・６日目」（１３日、エディオンアリーナ大阪）東幕下２６枚目の若隆元（３４）＝荒汐＝が黒姫山（境川）と対戦し、寄り倒された際に右膝を負傷した模様で、車いすに乗せられ花道を引き揚げた。若隆元は１勝２敗。黒姫山は２勝１敗。若隆元は立ち合いの圧力で上回れて、押し込まれながら踏ん張ったが、最後は寄り倒された。次兄の若元春、末弟の若隆景による大波三兄弟の長兄で、昨年夏には首の負傷を抱えなが