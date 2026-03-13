岐阜競輪のS級シリーズ「第4回濱口高彰杯」（F1）が、14日に開幕する。前走の大垣記念（2月28日〜3月3日）では二次予選で8着敗退の村田祐樹（27＝富山・121期）。ただ4日間ともバックを取る競走で残る3走は確定板入りを果たした。「2日目は強い選手（清水裕友）を相手に下手なレースをしてしまったけど、序盤にサドルとハンドル周りをいじって、いい感じにはまった。これから、もっと上げていきたい」と復調の兆し。岐阜は