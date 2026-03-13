大阪府内の集合住宅で2024年、当時1歳だった交際相手の息子を突き飛ばしたとして暴行罪に問われた男性（27）に大阪地裁は13日「捜査段階の自白の信用性には疑問が残る」として無罪判決を言い渡した。求刑は罰金10万円だった。