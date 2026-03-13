セクハラ疑惑を報じられ、昨年12月に辞任した東海テレビ放送（名古屋市）の小島浩資前会長が、1月27日付で同社相談役に就任していたことが13日、分かった。同社は、取締役ではないため公表しなかったと説明している。小島氏は経営に直接関与せず、必要に応じ経営陣に助言するという。1月27日の取締役会で、全会一致で決めた。外部有識者を含む調査委員会は昨年12月公表の報告書で、セクハラ行為は認められなかったとしたが、小