高視聴率番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」から生まれたユニットで、「めだかの兄妹」の大ヒットを生んだ「わらべ」のドバイ在住のタレント・倉沢淳美（５８）が１３日、ＳＮＳを更新。元気な様子を伝えた。米国とイスラエルによるイラン攻撃で緊迫する中東情勢の中、心配の声が多数寄せられたようで、７日付で「私はいつも通り元気です」と投稿。現在もドバイにとどまっており、１３日付のＳＮＳでは、ドバイのビーチでの自