女優の瀬戸朝香（49）が13日、インスタグラムを更新。TikTokアカウントが“永久停止”されたことについて言及した。瀬戸は昨年10月からTikTokを始め、娘と踊る動画などもアップしていたが「インスタとはまた違う面を見てもらえたらなぁと思って始めたの…だけどね、、、さっき急に永久停止になってしまいました理由が全くわかりません」と報告し、異議申し立てを行ったことを明かしていた。その後、ストーリーズで「TikTok復活