ホンダ「新ステップワゴン」に“賛否両論”！2026年3月、春の訪れとともに新生活の準備が本格化するこの時期、ファミリーカーの購入や買い替えを検討している人もいるでしょう。日本の家族を支え続けてきたホンダの代表的なミニバン「ステップワゴン」は、1996年5月の初代誕生からまもなく30年という大きな節目を迎えます。【画像】超カッコいい！ これが“賛否両論”のホンダ「新ステップワゴン」です！（64枚）これに先駆