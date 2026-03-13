スタイリッシュな次世代の三輪モビリティこんにちは！ 最新モビリティに興味津々の近藤スパ太郎です。特に電動モビリティは多種多様な乗り物が登場していますよね。今回は、LUUPが開発中の三輪電動モビリティ「Unimo（ユニモ）」について解説していきます。【画像】超カッコいい！ これが「LUUP」が開発中の三輪モビリティです！ 画像で見る（17枚）三輪のモビリティは、コーナリング時の遠心力の影響で内側のタイヤが浮きや