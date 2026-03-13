14日、薩摩地方は一日を通してだいたい晴れ、天気の崩れはなさそうです。大隅地方も各地で晴れ間が広がり、朝と日中の寒暖差が大きくなるため、調節しやすい服装がおすすめです。種子島・屋久島地方は時折雲がかかるものの概ね晴れで、沿岸部では風が強めに吹くため強風や高波に注意が必要です。奄美地方は朝のうち雨が降り、雷を伴う可能性もあります。昼前からは曇りとなり、一時的に日が差すところも出てくる見込みです。週