申ジエ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーでしのぎを削ってきたヤニ・ツェン（台湾）と食事を楽しんだことを投稿した。【写真】世界ランキング1位に立った選手が2人、超豪華な2ショット48年ぶりに台湾で開催されている国内女子ツアー「台湾ホンハイレディース」に参戦中の2人。この日、夕食に選んだのは「韓国でも台湾でも！ やはり金猪食堂」だった。ミシュランガイドにも長年掲載されている韓国で大人気の豚