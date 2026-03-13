女子プロゴルファーの伊藤愛華が、丸山茂樹がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組『ベイカレント presents 丸山茂樹のMOVING SATURDAY』の収録に参加した。【写真】スウェット姿もお似合い！伊藤は、丸山が主宰する「丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」で2度の優勝経験を持つ。同じマネジメント事務所と契約している縁もあり、今回のゲスト出演が実現した。移動中にラジオを聴くことはあるものの、出演は初めて