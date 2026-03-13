2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。ティショットをドライバーで打った瞬間にボールが消えてしまう不思議な動画を公開した。【動画】ドラコン王者だからこそできるパワフルショット？すっかりお馴染みとなったタイトなトップスに短すぎるショートパンツ姿でアドレスをとるボルグマイヤー。そこからドラコン王者にふさわしいパワフルなスイングを見せたのだが、