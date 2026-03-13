現役の給食の先生（保育園調理員）・まめけん（@mameken_recipe）さんが投稿した「名もなきサラダ」が反響を呼んでいる。もともとはご主人が2歳息子さんのために思いつきで作ったという即興サラダ。コメント欄には「めちゃくちゃ美味しくて、夫婦で爆食いしました！」「1歳の娘も引くほどおかわりしましたｗ」「今夜、すぐに作ります！」など絶賛の声が寄せられている。マヨネーズなしでも幼児がおかわりするサラダの秘密とは。