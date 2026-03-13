12日、車が突っ込んだとの通報を受け、米ミシガン州のシナゴーグに駆けつけた警察車両/Jacob Hamilton/Ann Arbor News/AP（CNN）米ミシガン州デトロイト郊外で12日、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）に車が突っ込み、警備員との間で銃撃戦が発生した。シナゴーグはその後、炎に包まれ、車を運転していた男は車内で大やけどを負って死亡しているのが見つかった。当局によると、現場は同州ウェストブルームフィールド・タウンシップにあ