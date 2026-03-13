ロケバスの中で、20代の女性に性的暴行を加えた罪に問われたお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が開かれ、斉藤被告は無罪を主張しました。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、2024年7月、東京・新宿区に駐車していたロケバスの中で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。13日、東京地裁で行われた初公判に、黒のスーツ姿で現れた斉藤被告は、裁