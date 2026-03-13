【ワシントン＝坂本幸信】米政府は１２日、連邦最高裁判所に違法とされた「相互関税」などの還付を巡り、輸入業者が還付金を請求できる専用サイトを設ける考えを示した。ただ、トランプ大統領は還付について法廷で争う意向で、具体的な還付の開始時期は明らかにしていない。米税関・国境取締局（ＣＢＰ）が１２日、米国際貿易裁判所に提出した資料で明らかになった。専用サイトでは、業者側がこれまで輸入した品目などの情報を