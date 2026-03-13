いま、茨城県が年度内の導入を目指しているのが…、在留カードやビザを持たずに不法就労する外国人、そうした人たちを雇用する事業者について、市民に情報提供を求める「通報報奨金制度」です。逮捕につながれば、情報提供者に対し1万円程度の報奨金を払うことを検討しています。しかし、3月6日に開かれた県議会では…。玉造順一茨城県議：報奨金支給まで県が制度化するのは排外主義を助長しかねない。これに対し、大井川知事は…