ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で金メダルの米国代表アリサ・リュウ（２０）が、過熱する一方のフィーバーに胸中を吐露した。リュウはミラノ・コルティナ五輪での金メダルによって一躍大ブレーク。世界中のメディアが連日取り上げ、米国帰国後もさまざまなイベントやメディアに出演するなど多忙を極め、時代の寵児となっている。注目度の高さからか、リンク外ではストーカー被害を報告したり、ＳＮＳ上で