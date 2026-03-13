ボクシングの３大世界戦とＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）の記者会見が１３日、横浜市内で開かれ、出場選手が意気込みを示した。同決定戦で同級４位・増田陸（２８＝帝拳）と対戦する同級１位ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）は傾倒している侍を意識したような袴と下駄を着用し、刀で斬るジャスチャーを見せて勝利に自信を示した。５階級を制覇したレジェンドがショーマンシップで盛り上げた