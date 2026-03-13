日本時間１６時００分に英月次GDP（1月）、鉱工業生産指数（1月）、製造業生産高（1月）、貿易収支（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 月次GDP（1月）16:00 予想0.2%前回0.1%（前月比) 鉱工業生産指数（1月）16:00 予想0.2%前回-0.9%（前月比) 予想0.6%前回0.5%（前年比) 製造業生産高（1月）16:00 予想0.2%前回-0.5%（前月比) 予想1.4%前回0.5%（前年比) 貿