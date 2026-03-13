【これからの見通し】中東有事は終結の兆し見せず、ドル円は危険水域に突入、神経質な相場地合い続く 中東有事は終結の兆しをみせていない。昨日はイランの新たな最高指導者となったモジタバ師が初の声明を発表した。強い口調で米国などへの報復の意思を示した。本日の東京時間にはトランプ米大統領もイランに対する優位性を示すとともに、イランの体制転換に向けた強烈な言葉を発していた。トランプ発言を受けてドル円は159.