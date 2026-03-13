NHKは、BSにて「生中継! 第98回 アカデミー賞 授賞式」を3月16日6時30分から放送する。放送時間は11時30分まで。また、録画の総集編をNHK総合にて22日0時10分(21日24時10分)から放送する。 アメリカ・ロサンゼルスで開催される「第98回 アカデミー賞 授賞式」のもようを、今年もNHK BSで生中継する。誰が、どの作品が、映画界最高の栄誉を手にするのか。歴史的瞬間をたっぷりと余すことなく生放送で届ける。