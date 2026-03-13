ＳＴＶラジオは１３日、札幌市内で会見を行い「生活情報バラエティりびんぐ」（月〜木曜、午後１〜４時）など新番組を発表した。今回の改編では、生ワイド番組を中心に再編成。「りびんぐ」は月、火曜を急式裕美アナと舞台俳優の明逸人、水、木曜を熊谷明美アナと芸人で文筆家の岡本雄矢が担当。気になる暮らしの話題を取り上げ、雑談を展開するトーク番組となっている。明は「番組のコンセプトがリビング。友達に教えてあ