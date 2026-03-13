ＪＲＡは３月１３日、２０２４年の天皇賞・春など、重賞４勝を挙げたテーオーロイヤル（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父リオンディーズ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道・浦河町のイーストスタッドで種牡馬となる予定。通算成績は１８戦８勝、総獲得賞金は５億１８２６万６０００円。他の主な勝ち鞍は２０２４年阪神大賞典・Ｇ２、２０２２年、２０２４年ダイヤモンドＳ・Ｇ３。