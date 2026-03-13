巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が１４日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で移籍後初先発する。登板前日はジャイアンツ球場で最終調整。本拠地デビューに向けて「去年投げていてすごく刺激的な場所だったので楽しみにしている。自分の流れをつかめるように、乱れのない投球をしていきたい」と意気込んだ。来日１年目にパ・リーグで開幕５連勝を記録した右腕。新庄監督率いる日本ハム打線につ