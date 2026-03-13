声優の池田昌子さんが、3日に脳出血のため亡くなった。87歳だった。13日、東京俳優生活協同組合が発表した。池田さんは、生前数々の作品で声優を務めてきた。【動画】メーテルの姿も劇場版「銀河鉄道999」4Kリマスター版の予告編池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出身。「銀河鉄道999」のメーテル役を筆頭に、「エースをねらえ！」では「お蝶夫人」の通称でも知られる竜崎麗香役を担当。そのほかにも「火の鳥」（火の鳥