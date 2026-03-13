企画展について説明する第五福竜丸展示館学芸員の蓮沼佑助さん＝4日、東京都江東区米軍が太平洋に浮かぶマーシャル諸島ビキニ環礁で行った水爆実験が原因で故郷を追われた人々の生活をたどる企画展が、東京都立第五福竜丸展示館（江東区）で開かれている。核軍拡競争の再燃が懸念される中、担当者は「核兵器の被害を知った上で、社会の進むべき方向を考えてほしい」と訴える。企画展は「子どもたちの未来のために」。22日まで