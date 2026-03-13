4回を無失点に抑えベンチに戻る西武先発の武内。捕手小島＝ZOZOマリン西武の武内は4回を投げて3安打無失点。球威があり、長打を許さなかった。渡部は持ち前の打力を発揮し、四回にソロ本塁打を放った。ロッテの藤原は4安打2打点と振れている。けがから復帰した西川は2打数無安打だった。