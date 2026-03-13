防衛省制服組トップの内倉浩昭統合幕僚長は13日の記者会見で、長射程ミサイル配備への地元の不安について問われ「抑止力、対処力を高める効果の方が大だ」と述べた。「丁寧に地域の方々に説明していきたい」とも語った。