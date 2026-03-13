◇ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック アルペンスキー女子大回転(座位)〈12日〉アルペンスキー女子大回転(座位)で村岡桃佳選手が2位に入り、今大会スーパー大回転に続き2個目の銀メダルを獲得。個人通算11個目のメダルとなり、冬季パラリンピック日本勢単独最多となりました。村岡選手はメダルを胸にかけ、「自分が一番得意としているこの種目だったので、緊張しましたし、不安だったんですけれど、無事にメダル獲得できてひと