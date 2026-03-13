俳優・本田翼さんが「TOKYO CREATIVE SALON 2026」のオープニングイベントに登壇しました。【写真を見る】【 本田翼 】国内最大級のクリエイティブの祭典に登場「人に寄り添う創造力がある」日本の“クリエイティブ力”について持論も7年目を迎える「TOKYO CREATIVE SALON （TCS）」は、東京の創造力を世界に発信することを目的とした、国内最大級のクリエイティブの祭典で、地域や民間企業が連携して、ファッション、アート、音