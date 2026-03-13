＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪「ドールハウス」で優秀主演女優賞を受賞した長澤まさみ（38）が、結婚発表後、初めて公の場に姿を見せた。今年1月1日、20年の映画「アイヌモシリ」、23年「山女」で知られる福永壮志監督（43）との結婚を発表していた。長澤は「ナイトフラワー」の北川景子（39）「TOKYOタクシー」の倍賞千恵子（84）「遠い山なみの光」の広瀬すず（27）「ファースト