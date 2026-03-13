3月13日、B3の徳島ガンバロウズは、1月15日にB1の秋田ノーザンハピネッツを退団した相原アレクサンダー学と、2025-26シーズンにおける選手契約の締結を発表した。 東京出身で26歳の相原は190センチ80キロのシューティングガード兼スモールフォワード。明成高校（現仙台大学附属明成高校）、青山学院大学を経て、香川ファイブアローズでBリーグデビュー果たし