トライフープ岡山は3月13日、内山晴輝とB3リーグ2025－26シーズン選手契約を締結したことを発表した。 現在19歳の内山は、184センチ82キロのシューティングガード。鳥取城北高校時代に「SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会」決勝の舞台に立ち、卒業後は神奈川大学に進学した。2025年7月からアメリカ独立リーグA