エターナルホスピタリティグループがこの日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、売上高を５２３億５５００万円から５２８億１００万円（前期比１３．９％増）へ、営業利益を３１億５２００万円から３４億３０００万円（同９．９％増）へ、純利益を１８億３９００万円から２１億１３００万円（同２２．８％増）へ上方修正した。 海外進出に伴う先行赤字があった一方、上期において前期に実施し