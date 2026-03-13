アグレ都市デザインがこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２８億５００万円から３１億１９００万円（前期比２２．４％増）へ、純利益を１６億１７００万円から１７億８３００万円（同１２．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１００円から１１０円（前期９６円）へ引き上げた。 ハウジング事業、アセットソリューション事業及び宿泊事業の全ての事業セグメントが想