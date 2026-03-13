（台北中央社）台湾映画が今年に入り、興行収入を大きく伸ばしている。文化部（文化省）によれば、今年に入ってからの台湾映画の興収は3月9日までに9億7100万台湾元（約48億5000万円）に達し、昨年1年間の興収を超えた。台湾映画として歴代1位を記録した「陽光女子合唱団」が大きくけん引した他、複数作品のヒットも寄与した。昨年1年間の台湾映画の興収は9億4600万元（約47億2000万円）だった。今年の興収は今月5日時点でこれに追